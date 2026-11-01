«Это очень неожиданно». Стэмкос — о желании Кучерова уйти из «Тампы»

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался о желании российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтниг» Никиты Кучерова покинуть свой клуб. Ранее стало известно, что Никита отверг предложение «молний» о новом контракте и запросил обмен.

«Моя реакция, наверное, была такой же, как и у всех. Это очень неожиданно. Разумеется, я отношусь к Кучу с огромным уважением. Все знают, что я думаю о нём – как об игроке и человеке. Мне довелось долго играть вместе с ним, он сыграл огромную роль в моих успехах. Мы до сих пор на связи. Что ж, ситуация такая, какая есть. Но сегодня на льду он всё равно был очень хорош», – приводит слова Стэмкоса сайт НХЛ.

36-летний канадец выступал за «Тампу» с 2008 по 2024 год, покинув клуб на фоне разногласий по условиям нового контракта. Недавно Кучеров побил его клубный рекорд по очкам. В минувшем матче «Лайтнинг» с «Предаторз» (4:5 Б) 33-летний россиянин набрал 3 (0+3) очка, Стэмкос забил с игры и стал автором победного буллита.