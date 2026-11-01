«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 1 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» примет московский ЦСКА. Встреча начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Трактор» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками после 20 матчей, а ЦСКА находится на второй строчк