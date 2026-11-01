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Пашков — о допуске России: Европа сделает всё возможное, чтобы не исполнить это решение

Пашков — о допуске России: Европа сделает всё возможное, чтобы не исполнить это решение
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Отличная новость. Теперь весь вопрос в том, удастся ли реализовать этот вердикт. Шансы, на мой взгляд, небольшие. Уже понятно, что Европа сделает всё возможное, чтобы данное решение не исполнить.

Посмотрите, какой шабаш начался в последние дни, какие выдумываются причины, чтобы не пустить нас на международную арену. И с каждым днём этих причин будет всё больше и больше.

Думаю, что только спортивным властям России этот вопрос не решить. Тут может включиться большая политика, от неё многое зависит. Нам остаётся надеяться, что всё получится», – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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