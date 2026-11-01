«Мы уже знали об этом». Капитан «Тампы» Хедман — о желании Кучерова уйти из клуба

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о желании российского форварда команды Никиты Кучерова уйти из клуба. Ранее стало известно, что 33-летний россиянин отверг предложение «молний» о новом контракте и запросил обмен.

«Мы, конечно, уже знали об этом. Новость нас не удивила. Это был тяжёлый день», – приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Никита провёл 13 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+5». Всего на его счету 892 игры и 1142 (405+737) очка в регулярных чемпионатах. В плей-офф Кучеров сыграл 159 матчей, забил 54 гола и сделал 123 ассиста. Нападающий выступает за «Тампу» всю свою карьеру в НХЛ.