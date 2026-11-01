«Это невероятно». Главный тренер «Питтсбурга» Мьюз — о рекордах Кросби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз высказался об игре капитана команды Сидни Кросби и отметил, что канадец неизменно занимает лидирующие позиции в истории НХЛ.

В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:5) Кросби записал на свой счёт гол и две результативные передачи. В его активе стало 1771 (658+1113) очко в 1434 играх лиги. Сидни сравнялся с Марселем Дионном и разделил с ним шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Также Кросби установил рекорд лиги по количеству результативных передач за один клуб в регулярных чемпионатах, обойдя по данному показателю канадского защитника Рэя Бурка.

«Опять же, это невероятно, это рекорд НХЛ. Учитывая историю лиги, насколько долго она существует, сколько великих игроков в ней было, — знать, что ты тот парень, который теперь поднимается на вершину этих таблиц лидеров в подобных категориях, — это не что иное, как невероятно», — приводит слова Мьюза сайт НХЛ.

Кросби 39 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).