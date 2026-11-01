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Расписание матчей НХЛ в ночь на 2 ноября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь на 2 ноября 2026 года
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В ночь на 2 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 2 ноября 2026 года (время московское):

21:00. «Каролина Харрикейнз» — «Виннипег Джетс»;
23:30. «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд»;
0:00. «Филадельфия Флайерз» — «Юта Маммот»;
2:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз»;
4:00. «Анахайм Дакс» — «Оттава Сенаторз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 22 очками после 14 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 24 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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