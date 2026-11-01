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«Думал, это шутка». Защитник «Торонто» Рэддиш — о желании Кучерова покинуть «Тампу»

«Думал, это шутка». Защитник «Торонто» Рэддиш — о желании Кучерова покинуть «Тампу»
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Даррен Рэддиш прокомментировал желание российского нападающего Никиты Кучерова уйти из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее стало известно, что 33-летний форвард отверг предложение «молний» о новом контракте и запросил обмен.

«Я думал, что это шутка – как на 1 апреля. Но вообще я знаю и Кучерова, и Жюльена БрисБуа (генерального менеджера «Тампы». — Прим. «Чемпионата»). Если они не хотят идти на какой-то компромисс, то так тому и быть, вероятно.

Я желаю им обоим всего наилучшего. Надеюсь, что им всё же удастся как-то уладить ситуацию. А если нет, они просто пойдут дальше. Что ж, посмотрим», – приводит слова Рэддиша Sportsnet.

30-летний канадец выступал за «Тампа-Бэй» с 2021 по 2026 год и был обменян в «Лифс» в минувшее межсезонье.

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