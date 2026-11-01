Пашков — о Разине: в СКА ни одному тренеру не позволят махать шашкой

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о результатах СКА после отставки Игоря Ларионова с поста главного тренера и назначения на эту должность Андрея Разина.

– Думаю, сейчас самый тонкий момент – в СКА. После отставки Игоря Ларионова и назначения Андрея Разина ситуация пока не улучшается – три поражения в четырёх матчах. Или анархия продолжится, или новому тренеру удастся взять команду под контроль.

Разин лихо ворвался в СКА, было много громких интервью. Плюс с фанфарами приехали его бывшие помощники по «Металлургу», хотя здесь ситуация совсем непонятная. Всё-таки у них есть контракт с Магнитогорском и просто так перебежать из одного клуба в другой по ходу чемпионата – это что-то новенькое.

Вообще пресса служит Разину дурную службу – отвлекает его, выводит из равновесия. Пошли сообщения о выставлении на трансфер лидеров команды, это тоже раскачивает ситуацию и вредит тренеру. Отсюда и продолжение кризиса СКА. Видно, что к тренеру на смену лихости приходит осознание того, что команда находится на границе кубковой восьмёрки – и проблем очень много.

– Как считаете, СКА действительно будет менять Плотникова и Ко?

– Надо понять, что мы говорим о СКА. Это не «Металлург», где под Разина собирался состав и он, давая результат, был вершителем судеб. В СКА другие традиции, там сво