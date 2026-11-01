Буцаев высказался о низкой результативности Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Буцаев прокомментировал низкую результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Не думаю, что Александр откажется побить рекорд Гретцки и стать единоличным снайпером в истории НХЛ. Видимо, пока что-то не получается у Александра. Но он взрослый парень, думаю и надеюсь, что сможет выйти из этой ситуации с достоинством, честью и продолжит радовать болельщиков своими голами», — приводит слова Буцаева Vprognoze.

41-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Овечкина 1838 (1007+831) очков в 1746 играх с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф россиянину осталось девять шайб.