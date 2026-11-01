«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 1 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» примет московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками после 20 матчей