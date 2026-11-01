КХЛ определила лучших игроков октября

Континентальная хоккейная лига представила лучших игроков месяца в четырёх номинациях. В октябре состоялось 120 игр, в которых приняли участие 611 хоккеистов (50 вратарей, 199 защитников и 362 нападающих). Средняя результативность месяца — 4,88 шайбы.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Андрей Шутов из «Барыса», одержавший пять побед в семи матчах с коэффициентом надёжности 1,7. По его воротам был нанесён 221 бросок, из которых он отразил 94,57%. В играх с «Сибирью» (1:0) и минским «Динамо» (1:0) Шутов сыграл «на ноль», а в матче со «Спартаком» (4:3 Б) помог команде победить в серии послематчевых бросков. Андрей стал вторым вратарём «Барыса», признанным лучшим по итогам месяца после Хенрика Карлссона в декабре 2018 года.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Иоаннис Калдис («Северсталь»). Он набрал 10 (2+8) очков в 13 играх с показателем полезности «+11». Также на его счету 11 силовых приёмов, 24 блокированных броска, два отбора шайбы и три перехвата.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Нэйтан Тодд из «Металлурга», заработавший 12 (5+7) очков в 12 матчах при показателе полезности «+7». В игре с «Автомобилистом» (4:3) он стал автором победной шайбы, также на его счету три силовых приёма, 13 блокированных бросков, два отбора шайбы и семь перехватов.

Лучшим новичком впервые в карьере стал Максим Загребин («Салават Юлаев»), набравший 7 (3+4) очков в 11 матчах с показателем полезности «+4». В игре с «Нефтехимиком» (4:3) он стал автором победной шайбы, также на его счету три силовых приёма, пять блокированных бросков, четыре отбора шайбы и один перехват.

Отметим, что на звание лучшего новичка номинируются игроки 2005 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах КХЛ суммарно не более 20 игр.