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Защитник «Амура» Мачулин высказался о поражении своей команды в Казани

Защитник «Амура» Мачулин высказался о поражении своей команды в Казани
Комментарии

Защитник «Амура» Василий Мачулин прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Зернов (Семёнов, Миллер) – 04:33 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер) – 20:18 (5x5)     3:0 Якупов (Быков, Стась) – 25:08 (5x5)     3:1 Воронков (Абрамов, Мачулин) – 38:59 (5x5)    

– Не самый удачный матч для «Амура». Какие эмоции?
– После поражения какие могут быть эмоции… Конечно же, отрицательные. Нужно как-то переламывать серию, хоть и из двух поражений, но нужно менять эту тенденцию, чтобы не затягивать всё и начинать побеждать.

– По содержанию игры в целом всё было неплохо как в прошлой игре в Москве, так и в Казани. Чего не х