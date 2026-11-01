Защитник «Амура» Мачулин высказался о поражении своей команды в Казани

Защитник «Амура» Василий Мачулин прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

– Не самый удачный матч для «Амура». Какие эмоции?

– После поражения какие могут быть эмоции… Конечно же, отрицательные. Нужно как-то переламывать серию, хоть и из двух поражений, но нужно менять эту тенденцию, чтобы не затягивать всё и начинать побеждать.

– По содержанию игры в целом всё было неплохо как в прошлой игре в Москве, так и в Казани. Чего не х