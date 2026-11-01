«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:10 мск

Сегодня, 1 ноября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 17:10 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент минчане занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 22 очками после 21 матча, а бело-го