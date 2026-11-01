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Динамо Мн — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:10 мск

«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:10 мск
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Сегодня, 1 ноября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 17:10 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент минчане занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 22 очками после 21 матча, а бело-го