Игрок «Амура» Мачулин объяснил удачный старт чемпионата

Защитник «Амура» Василий Мачулин ответил, за счёт чего хабаровской команде удалось уверенно стартовать в новом сезоне Фонбет КХЛ.

– И всё же в целом «Амур» на старте чемпионата идёт крайне уверенно, что удивляет многих. За счёт чего удаётся показывать себя с лучшей стороны?

– За счёт старания, когда мы стараемся играть активно, все стараются, все играют одним целым, единым кулаком, тогда у нас всё получается. Если идёт какой-то спад, вышли хотя бы немного не готовыми – сразу негативный исход, поражение, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На данный момент «Амур» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 21 игре.