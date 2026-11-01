«Сан-Хосе» предлагал «Детройту» Чернышова и двух игроков в обмен на Эдвинссона — источник

Российский нападающий Игорь Чернышов был доступен для обмена из «Сан-Хосе Шаркс» на фоне интереса клуба к защитнику «Детройт Ред Уингз» Симону Эдвинссону. Об этом сообщает San Jose Hockey Now.

По информации источника, Чернышов, Филип Бюстедт и Китон Верхофф были доступны для обмена, однако не уточняется, в какой именно комбинации.

Ранее стало известно, что «Детройт» не принял предложение «Сан-Хосе» по Эдвинссону, который в статусе ограниченно свободного агента продолжает находиться без действующего контракта. В прошлом сезоне 23-летний Симон набрал 25 (9+16) очков в 72 матчах.

20-летний Чернышов в текущем сезоне провёл 11 игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

18-летний Верхофф был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ 2026 года в первом раунде под девятым номером. В текущем сезоне NCAA у него 2 (0+2) очка в семи матчах. 22-летний Бюстедт дебютировал в НХЛ в этом сезоне и провёл за «Сан-Хосе» две игры. В АХЛ у него 8 (4+4) очков в восьми встречах.