«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимает московский ЦСКА. В прямом эфире игру показывает телеканал KHL. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Трактор» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками после 20 матчей, а ЦСКА находится на второй строчке Запада, набрав 30 очков в 20 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.