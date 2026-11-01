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Трактор — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимает московский ЦСКА. В прямом эфире игру показывает телеканал KHL. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Полтапов, Нестеров) – 03:50 (5x5)     1:1 Сошников (Легаре, Дронов) – 07:56 (5x5)     1:2 Мамин (Хэмилтон, Нестеров) – 17:41 (5x5)     2:2 Сошников (Дронов, Катчук) – 33:32 (5x4)    

На данный момент «Трактор» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками после 20 матчей, а ЦСКА находится на второй строчке Запада, набрав 30 очков в 20 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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