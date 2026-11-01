Хоккеист «Амура» Мачулин рассказал о своём состоянии после травмы

Защитник «Амура» Василий Мачулин ответил на вопрос о своём состоянии после травмы. Игрок пропустил часть сезона из-за повреждения.

– Как вы чувствуете себя после травмы? Совсем недавно только полноценно вернулись на лёд.

– Чуть-чуть ещё нужно вкатиться, но уже близко к своему лучшему состоянию. Первые игры всё равно ещё было тяжеловато, дыхательной системе было тяжело, где-то не хватало сил, нужно было почувствовать дистанцию, восстановление. Сейчас нужно ещё немного буквально дыхалкой прийти к пику, и всё будет уже нормально.

– Вы как защитник всегда должны идти в плотный контакт, в борьбу. После тяжёлой травмы сложно преодолевать психологические барьеры? Когда на подсознательном уровне необходимо сдерживать себя.

– Нет, у меня нет таких проблем. Играю на полную.

– Тренерский штаб вводил вас в состав постепенно либо же командные реалии важнее всего? И если нужно играть по 20 минут, то играешь.

– Первую игру меня выставили седьмым защитником, я ситуативно выходил, но я сыграл всё равно приличное достаточно время, 15 минут. Это было нормально. Как тренеры считают нужным – так и было, им лучше знать, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.