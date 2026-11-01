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Заварухин — о допуске сборных России: нужно время, чтобы ситуация нормализовалась

Заварухин — о допуске сборных России: нужно время, чтобы ситуация нормализовалась
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Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям.

«Я прежде всего рад этому решению, здорово, что наши команды наконец-то допустили! Это, во-первых, выгодно молодым игрокам: международные турниры помогут повысить мастерство и раскрыть талант. Адаптация к новым площадкам и судейству будет быстрой благодаря таланту российских ребят, которые продолжат выходить на пьедестал. Возвращение лучших игроков НХЛ на чемпионаты мира повысит зрелищность и интерес зрителей.

Отказы некоторых сборных соревноваться с Россией, вероятно, вызваны политическим давлением или внешним влиянием. Нужно время, чтобы ситуация нормализовалась. Желаю, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы сборная снова участвовала в международных соревнованиях, игроки набирались опыта и радовали болельщиков», – приводит слова Заварухина «Сила спорта».

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