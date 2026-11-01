Защитник «Амура» Мачулин: в чужой зоне должны оказывать постоянное давление

Защитник «Амура» Василий Мачулин рассказал о работе с главным тренером хабаровской команды Александром Андриевским.

– Как с игровой точки зрения вам «Амур», система Андриевского? Что почерпнули для себя в ней?

– Меня всё устраивает, мне всё нравится. Играем активно, как минимум стараемся играть активно, в активный хоккей, всегда идти в давление. Это правильно, как по мне, всё как надо.

– Многие считают, наоборот, систему игры «Амура» скорее сдержанной. Вы с этим не согласны?

– Посмотрите, если в чужой зоне мы должны оказывать постоянное давление, чтобы подольше там оставаться, закрепляться, разве это пассивная игра? Если мы будем постоянно оставаться в своей зоне, то рано или поздно мы всё равно пропустим.

И такое уже бывало, уроки выучены. Поэтому нет, наоборот, мы всегда стараемся переводить игру в чужую зону и там уже не уступать, держать шайбу. Это лучшая тактика и в защите, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.