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Игрок «Амура» Мачулин отреагировал на вопрос о запрете на легионеров в клубе

Игрок «Амура» Мачулин отреагировал на вопрос о запрете на легионеров в клубе
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Защитник «Амура» Василий Мачулин ответил на вопрос, помогает ли объединению коллектива отказ клуба от легионеров.

– «Амур» – единственная команда лиги, которая сознательно отказалась от приглашения легионеров. Это помогает объединению коллектива? Как это ощущается изнутри?
– Не знаю, это не ко мне вопрос, что я вам отвечу… В «Сочи» были легионеры, тоже было всё нормально, хорошо общался с ними, никаких проблем. Хорошие ребята. Здесь руководство приняло решение играть без легионеров. Это их видение, их решение. Значит, они считают это правильным, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Василием Мачулиным можно прочитать на «Чемпионате»:
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