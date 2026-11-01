Игрок «Амура» Мачулин отреагировал на вопрос о запрете на легионеров в клубе

Защитник «Амура» Василий Мачулин ответил на вопрос, помогает ли объединению коллектива отказ клуба от легионеров.

– «Амур» – единственная команда лиги, которая сознательно отказалась от приглашения легионеров. Это помогает объединению коллектива? Как это ощущается изнутри?

– Не знаю, это не ко мне вопрос, что я вам отвечу… В «Сочи» были легионеры, тоже было всё нормально, хорошо общался с ними, никаких проблем. Хорошие ребята. Здесь руководство приняло решение играть без легионеров. Это их видение, их решение. Значит, они считают это правильным, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.