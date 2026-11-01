Игрок «Тампы» Пойнт — о Кучерове: он мой друг, и я буду относиться к нему соответственно

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал новость о желании российского форварда Никиты Кучерова покинуть клуб. Ранее стало известно, что россиянин отверг предложение «молний» о новом контракте и запросил обмен.

«Это его дело. Он мой товарищ по команде, мой друг, и я буду относиться к нему соответственно. Он будет выкладываться на полную. Мы не можем заглядывать в будущее. Сейчас он игрок «Тампы». Как я уже сказал, он мой друг, и именно так я буду к этому относиться», – приводит слова Пойнта сайт НХЛ.

Этот сезон – последний для Кучерова по действующему контракту. В следующем году Никита может стать неограниченно свободным агентом. В его текущем соглашении есть ограничение на обмен – список из 10 желательных для игрока команд.