15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Тампы» Пойнт — о Кучерове: он мой друг, и я буду относиться к нему соответственно

Игрок «Тампы» Пойнт — о Кучерове: он мой друг, и я буду относиться к нему соответственно
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал новость о желании российского форварда Никиты Кучерова покинуть клуб. Ранее стало известно, что россиянин отверг предложение «молний» о новом контракте и запросил обмен.

«Это его дело. Он мой товарищ по команде, мой друг, и я буду относиться к нему соответственно. Он будет выкладываться на полную. Мы не можем заглядывать в будущее. Сейчас он игрок «Тампы». Как я уже сказал, он мой друг, и именно так я буду к этому относиться», – приводит слова Пойнта сайт НХЛ.

Этот сезон – последний для Кучерова по действующему контракту. В следующем году Никита может стать неограниченно свободным агентом. В его текущем соглашении есть ограничение на обмен – список из 10 желательных для игрока команд.

Материалы по теме
Влияние внешнего шума ничтожно! Кучеров набрал три очка после запроса на обмен из «Тампы» Влияние внешнего шума ничтожно! Кучеров набрал три очка после запроса на обмен из «Тампы»