Хоккеист «Амура» Мачулин рассказал, как привыкает к команде и городу после «Сочи»

Защитник «Амура» Василий Мачулин рассказал, как проходит его адаптация в хабаровском клубе. Напомним, игрок пополнил состав команды в межсезонье. Ранее Василий выступал за «Сочи».

– Как для вас проходит адаптационный период? Поменяли Сочи на Хабаровск, совсем другие часовые пояса, перелёты, климат…

– Конечно, это никуда не убрать, 10-часовые перелёты всё равно сказываются на организме, нужно больше готовиться, больше стараться спать, отдыхать, правильно подходить к игре и подстраиваться под ситуацию.

Никто на это не смотрит, у всех в таблице только очки, это единственное, что интересует. Все в равных условиях, нужно к этому готовиться по-своему, и всё нормально будет. Мы подберём свой путь.

– Чем занимаетесь в самолёте? Читаете?

– Как правило, смотрю фильмы, сериалы. Из недавнего – смотрел «Бумажный дом». Отличный сериал.

– Как вам город? Удалось уже где-то погулять, найти для себя любимые места в Хабаровске?

– Город очень нравится, у меня брат военный, он там служил около 10 лет, поэтому у меня был опыт, приезжал к нему в гости. Да и с другими командами уже прилетал в Хабаровск, понимал, что это за место.

Плюс-минус имел представление уже, сейчас чуть больше было возможности, свободного времени для прогулок, прогулялся по набережной, по центру. Очень красивое место – и отличное место для хоккея. Наши болельщики – самые лучшие, атмосфера на «Платинум Арене» великолепная, — сказал Мачулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.