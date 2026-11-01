Главный тренер «Адмирала» Браташ назвал причины поражения от «Амура»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» (2:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

– Опять такая вязкая, как всегда, игра с «Амуром», где каждый гол имеет огромное значение. К сожалению, мы пропустили первыми, как и в прошлой игре. Я думаю, что второй пропущенный гол был определяющим. Но хочу похвалить свою команду, что они до конца сражались, до конца искали свои шансы и не бросали бороться и цепляться за результат.

– Отметили и вторую шайбу, и первую шайбу, и четвёртую. Они были пропущены на стартах периода, с чем это связано? На ваш взгляд?

– С индивидуальными оши