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Главный тренер «Адмирала» Браташ назвал причины поражения от «Амура»

Главный тренер «Адмирала» Браташ назвал причины поражения от «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» (2:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Ураков (Храпов) – 04:05 (5x5)     0:2 Храпов (Ураков) – 24:03 (5x5)     0:3 Лукин (Кузьмин, Мачулин) – 30:16 (5x5)     0:4 Кровяков (Лихачёв) – 41:54 (5x5)     1:4 Янченко (Камара, Рендулич) – 53:44 (5x5)     2:4 Камара (Янченко, Морозов) – 56:59 (5x5)     2:5 Мачулин (Воронков) – 59:03 (en)    

– Опять такая вязкая, как всегда, игра с «Амуром», где каждый гол имеет огромное значение. К сожалению, мы пропустили первыми, как и в прошлой игре. Я думаю, что второй пропущенный гол был определяющим. Но хочу похвалить свою команду, что они до конца сражались, до конца искали свои шансы и не бросали бороться и цепляться за результат.

– Отметили и вторую шайбу, и первую шайбу, и четвёртую. Они были пропущены на стартах периода, с чем это связано? На ваш взгляд?
– С индивидуальными оши