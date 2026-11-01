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Андриевский оценил победу «Амура» над «Адмиралом»

Андриевский оценил победу «Амура» над «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Ураков (Храпов) – 04:05 (5x5)     0:2 Храпов (Ураков) – 24:03 (5x5)     0:3 Лукин (Кузьмин, Мачулин) – 30:16 (5x5)     0:4 Кровяков (Лихачёв) – 41:54 (5x5)     1:4 Янченко (Камара, Рендулич) – 53:44 (5x5)     2:4 Камара (Янченко, Морозов) – 56:59 (5x5)     2:5 Мачулин (Воронков) – 59:03 (en)    

«На мой взгляд, игра понравилась болельщикам. Были моменты как у одной, так и у другой команды. Мы здорово использовали свои шансы. Немножко интригу подкинули, два гола этих пропустили случайных. Но сегодня мы довольны ребятами, как они отреагировали на два предыдущих поражения, как сегодня вышли. Поэтому сегодня такие хорошие эмоции, всем спасибо.

Как оценю календарь? По календарю я вам точно ничего не скажу, потому что это непростое дело, всё составлять. Да, попадают такие игры, но мы об этом знали, готовились. Получилось отдохнуть. Поговорили с ребятами, они нас услышали и, я