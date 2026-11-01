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Сибирь — Нефтехимик, результат матча 1 ноября 2026 года, счет 1:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» в Новосибирске
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Сегодня, 1 ноября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Бикмуллин (Соколов) – 02:02 (4x5)     0:2 Точилкин (Артемьев, Петунин) – 24:13 (5x4)     1:2 Сушко (Кисаков, Орлов) – 25:43 (5x5)     1:3 Тянулин (Артемьев) – 59:52 (en)    

На третьей минуте нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин забил первый гол. На 25-й минуте форвард Герман Точилкин удвоил преимущество нижнекамцев. На 26-й минуте нападающий Максим Сушко сократил отставание «Сибири». На последней минуте форвард гостей Артур Тянулин отправил шайбу в пустые воро