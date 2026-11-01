«Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» в Новосибирске

Сегодня, 1 ноября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На третьей минуте нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин забил первый гол. На 25-й минуте форвард Герман Точилкин удвоил преимущество нижнекамцев. На 26-й минуте нападающий Максим Сушко сократил отставание «Сибири». На последней минуте форвард гостей Артур Тянулин отправил шайбу в пустые воро