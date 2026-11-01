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Сочи — Авангард, результат матча 1 ноября 2026 года, счет 2:1 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Авангард» уступил «Сочи» в овертайме гостевого матча
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Сегодня, 1 ноября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (Федотов, Грэм) – 10:46 (5x5)     1:1 Потуральски (Ливо, Маклауд) – 44:56 (5x4)     2:1 Венгрыжановский (Гусев, Щетилин) – 62:32 (4x3)    

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий, которому ассистировали Илья Федотов и Джесси Грэм. «Авангард» сумел сравнять счёт лишь в середине третьего периода — большинство реализовал Эндрю Потуральски с передач Джоша Ливо и Майкла Маклауда. В овертайме «Сочи» реализовал большинство и одержал по