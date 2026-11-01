«Авангард» уступил «Сочи» в овертайме гостевого матча

Сегодня, 1 ноября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий, которому ассистировали Илья Федотов и Джесси Грэм. «Авангард» сумел сравнять счёт лишь в середине третьего периода — большинство реализовал Эндрю Потуральски с передач Джоша Ливо и Майкла Маклауда. В овертайме «Сочи» реализовал большинство и одержал по