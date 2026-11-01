Буцаев: к Кучерову должно быть больше уважения со стороны «Тампы»

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался о желании форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова покинуть клуб. Россиянин сообщил руководству, что не намерен продлевать контракт, истекающий по окончании текущего сезона. В его текущем соглашении есть ограничение на обмен – список из 10 желательных для игрока команд.

«Всё когда-то заканчивается, всё когда-то начинается заново. Думаю, что должно быть больше уважения к Никите со стороны «Тампы», учитывая, что он для них сделал. Считаю, что шестилетний контракт и $ 20 млн в год он абсолютно заслужил, он вправе это требовать», — цитирует Буцаева Vprognoze.ru.