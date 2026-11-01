Тренер ХК «Сочи» высказался после победы над «Авангардом» в овертайме

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Евгений Шалдыбин прокомментировал победу в овертайме над «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Просили ребят сыграть дисциплинированно. В принципе, это получилось. Два первых периода мы сыграли достойно, выиграли по голевым моментам, у нас были шансы забить больше, чем один гол. Но мы их не реализовали. В третьем периоде проиграли по броскам, но наш вратарь держал нас в игре. Выбор Алексея Щетилина на игру — взвешенное, обоснованное решение, дали отдохнуть Дамиру Шаймарданову, Щетилин получил шанс и им воспользовался», — передаёт с