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Тренер ХК «Сочи» высказался после победы над «Авангардом» в овертайме

Тренер ХК «Сочи» высказался после победы над «Авангардом» в овертайме
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Евгений Шалдыбин прокомментировал победу в овертайме над «Авангардом» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (Федотов, Грэм) – 10:46 (5x5)     1:1 Потуральски (Ливо, Маклауд) – 44:56 (5x4)     2:1 Венгрыжановский (Гусев, Щетилин) – 62:32 (4x3)    

«Просили ребят сыграть дисциплинированно. В принципе, это получилось. Два первых периода мы сыграли достойно, выиграли по голевым моментам, у нас были шансы забить больше, чем один гол. Но мы их не реализовали. В третьем периоде проиграли по броскам, но наш вратарь держал нас в игре. Выбор Алексея Щетилина на игру — взвешенное, обоснованное решение, дали отдохнуть Дамиру Шаймарданову, Щетилин получил шанс и им воспользовался», — передаёт с