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«Нельзя говорить, что неправильно работает только тренер». Буше — о сезоне «Авангарда»

«Нельзя говорить, что неправильно работает только тренер». Буше — о сезоне «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил непростой сезон в исполнении омской команды и отметил большое количество травм.

«Мы не можем прятаться только за громкими словами, что что-то неправильно делает только тренерский штаб. Если игрок выходит «один в ноль» с вратарём и не реализует момент, это не проблема в тренере. Если другой игрок не попадает по пустым воротам, это не проблема в тренере. Если хоккеисты недостаточно активно делают заслон вратаря соперника, опять же, не проблема в тренере. Если игрок наносит бросок по льду, а не перебрасывает щиток, то это не проблема в тренере.

Я говорил, что в первый месяц сезона нашей задачей было выжить, мы с ней справились. Во второй месяц нам надо было адаптироваться к тому, что все травмированные возвращаются, и нам нужно почувствовать сыгранность. Если бы мы в этом же составе и с такими же результатами шли с первого дня, я бы сказал, что есть определённые проблемы. Но нельзя не учитывать все обстоятельства, с которыми нам пришлось столкнуться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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