Канадский главный тренер «драконов» Лав оценил предстоящее возвращение сборной России

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о возвращении сборных России по хоккею на международную арену. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям.

– Что думаете о возвращении сборной России на международную арену?

– Это здорово! Я участвовал на некоторых международных турнирах в качестве тренера. Канадско-русское, русско-американское противостояния всегда были престижными. Здорово, что они вернутся. Это здорово как для молодых игроков, так и для более опытных. Это здорово для хоккея, потому что много классных русских игроков выступают по всему миру, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.