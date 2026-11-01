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«Вашингтон» выменял вратаря у «Нью-Джерси» на драфт-пик

«Вашингтон» выменял вратаря у «Нью-Джерси» на драфт-пик
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«Вашингтон Кэпиталз» выменял вратаря Реми Пуарье у «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба столичного клуба. «Дьяволы» взамен получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2027 года.

На счету 25-летнего канадца 137 матчей в АХЛ при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,76. 27 сентября «Нью-Джерси» забрал Пуарье с драфта отказов «Даллас Старз».

В прошлом сезоне голкипер выступал в составе фарм-клуба «Старз». Он провёл 52 игры, отражая в среднем 91,2% бросков с показателем надёжности 2,61.

Напомним, ранее состав «Нью-Джерси» пополнил голкипер Коннор Хеллебайк в результате обмена с «Виннипег Джетс».

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