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«У команды появляется фундамент». Тамбиев оценил гостевую победу над минским «Динамо»

«У команды появляется фундамент». Тамбиев оценил гостевую победу над минским «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал гостевую победу в матче с минским «Динамо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Коростелёв (Ожиганов) – 18:54 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Профака, Коростелёв) – 49:33 (5x5)     0:3 Ожиганов (Швец-Роговой) – 57:03 (en)     0:4 Профака (Шафигуллин) – 58:46 (en)    

— Хорошая командная победа, без суеты отыграли. Концовку немного смазали удаления, но ребята хорошо отработали, отпахали. Могу отметить хороший челлендж от наших видеотренеров, они молодцы, очень профессионально сработали. Поздравляю ребят с победой.

— Вы приехали в Минск без шести игроков основного состава. Насколько сложно было собрать состав на эту игру?
— У нас весь сезон так. Кто-то выходит из лазарета, кто-то в него попадает. Есть позитивные моменты — у нас играет молодёжь, которая в прошлом году либо мало, либо вовсе не играла в КХЛ. У команды появляется фундамент. Те игроки, которые сейчас играют — мы ими довольны.

— Сегодня вы выиграли третий период со счётом 3:0. Это вас не может не радовать?
— Мне содержание игры сегодня в целом понравилось. Оно и в предыдущих матчах было хорошим, просто упускали концовки. Не хватало где-то опыта, а где-то хладнокровия. Начинаем добавлять солидности в концовках матчей, — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

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