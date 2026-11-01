«У команды появляется фундамент». Тамбиев оценил гостевую победу над минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал гостевую победу в матче с минским «Динамо» (4:0).

— Хорошая командная победа, без суеты отыграли. Концовку немного смазали удаления, но ребята хорошо отработали, отпахали. Могу отметить хороший челлендж от наших видеотренеров, они молодцы, очень профессионально сработали. Поздравляю ребят с победой.

— Вы приехали в Минск без шести игроков основного состава. Насколько сложно было собрать состав на эту игру?

— У нас весь сезон так. Кто-то выходит из лазарета, кто-то в него попадает. Есть позитивные моменты — у нас играет молодёжь, которая в прошлом году либо мало, либо вовсе не играла в КХЛ. У команды появляется фундамент. Те игроки, которые сейчас играют — мы ими довольны.

— Сегодня вы выиграли третий период со счётом 3:0. Это вас не может не радовать?

— Мне содержание игры сегодня в целом понравилось. Оно и в предыдущих матчах было хорошим, просто упускали концовки. Не хватало где-то опыта, а где-то хладнокровия. Начинаем добавлять солидности в концовках матчей, — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.