Брылин назвал причины поражения минского «Динамо» в домашнем матче с московским

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин оценил поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (0:4).

«Таких игр у нас уже было много, когда мы вроде неплохо начинали, но это преимущество не переходило в голы. В конце первого периода пропустили безобидный гол, да и наш отменённый тоже немного изменил ход игры. Во втором периоде казалось, что наш соперник был более свежий, выигрывал больше единоборств, заставлял нас ошибаться, в результате чего мы не смогли ничего создать. В третьем периоде было и большинство, и моменты… Но реализация у нас хромает. Абсолютно безалаберный второй гол