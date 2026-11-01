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Брылин назвал причины поражения минского «Динамо» в домашнем матче с московским

Брылин назвал причины поражения минского «Динамо» в домашнем матче с московским
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин оценил поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Коростелёв (Ожиганов) – 18:54 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Профака, Коростелёв) – 49:33 (5x5)     0:3 Ожиганов (Швец-Роговой) – 57:03 (en)     0:4 Профака (Шафигуллин) – 58:46 (en)    

«Таких игр у нас уже было много, когда мы вроде неплохо начинали, но это преимущество не переходило в голы. В конце первого периода пропустили безобидный гол, да и наш отменённый тоже немного изменил ход игры. Во втором периоде казалось, что наш соперник был более свежий, выигрывал больше единоборств, заставлял нас ошибаться, в результате чего мы не смогли ничего создать. В третьем периоде было и большинство, и моменты… Но реализация у нас хромает. Абсолютно безалаберный второй гол