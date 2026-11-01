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Алексей Исаков оценил победу «Торпедо» в домашнем матче со «Спартаком»

Алексей Исаков оценил победу «Торпедо» в домашнем матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в домашнем матче со «Спартаком» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Виноградов (Гараев, Журавлёв) – 00:15 (5x5)     2:0 Виноградов (Сероух, Нарделла) – 05:22 (5x4)     3:0 Юсупов (Яковлев, Сероух) – 22:33 (5x5)     3:1 Рябов (Кин, Котляров) – 51:02 (6x4)    

«Хорошая победа. На льду было много борьбы, в которой мы нахватали много удалений. Здорово, что неплохо сыграли бригады меньшинства. Мы хотели, чтобы Владислав Юсупов прежде всего выполнил свои функции как защитник, но травма Кирилла Свищёва привела к тому, что нам пришлось перевести Владислава на место центрального нападающего. Он старался, проявил много желания, за счёт которого заработал свой гол. Ещё на тренировках было видно, насколько хорошо он играет с