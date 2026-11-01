Алексей Исаков оценил победу «Торпедо» в домашнем матче со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в домашнем матче со «Спартаком» (3:1).

«Хорошая победа. На льду было много борьбы, в которой мы нахватали много удалений. Здорово, что неплохо сыграли бригады меньшинства. Мы хотели, чтобы Владислав Юсупов прежде всего выполнил свои функции как защитник, но травма Кирилла Свищёва привела к тому, что нам пришлось перевести Владислава на место центрального нападающего. Он старался, проявил много желания, за счёт которого заработал свой гол. Ещё на тренировках было видно, насколько хорошо он играет с