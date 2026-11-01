«Чуть не хватило везения и свежести». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:3) и отметил слабый старт игры в исполнении красно-белых.

«Начали чуть-чуть сонными, пропустили два быстрых гола. Порадовало, что в третьем периоде старались играть правильно. Чуть не хватило везения и свежести. Это сказывалось на принятии решений. Тяжело играть три матча за четыре дня, особенно против таких команд, как «Северсталь» и «Торпедо», которые играют в энергозатратный хоккей.