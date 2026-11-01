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«Чуть не хватило везения и свежести». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Торпедо»

«Чуть не хватило везения и свежести». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:3) и отметил слабый старт игры в исполнении красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Виноградов (Гараев, Журавлёв) – 00:15 (5x5)     2:0 Виноградов (Сероух, Нарделла) – 05:22 (5x4)     3:0 Юсупов (Яковлев, Сероух) – 22:33 (5x5)     3:1 Рябов (Кин, Котляров) – 51:02 (6x4)    

«Начали чуть-чуть сонными, пропустили два быстрых гола. Порадовало, что в третьем периоде старались играть правильно. Чуть не хватило везения и свежести. Это сказывалось на принятии решений. Тяжело играть три матча за четыре дня, особенно против таких команд, как «Северсталь» и «Торпедо», которые играют в энергозатратный хоккей.