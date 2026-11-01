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Капитан московского «Динамо» Ожиганов отметил атмосферу на матче в Минске

Капитан московского «Динамо» Ожиганов отметил атмосферу на матче в Минске
Комментарии

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о гостевой победе над минским «Динамо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Коростелёв (Ожиганов) – 18:54 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Профака, Коростелёв) – 49:33 (5x5)     0:3 Ожиганов (Швец-Роговой) – 57:03 (en)     0:4 Профака (Шафигуллин) – 58:46 (en)    

— Насколько важно было начать выездную серию с победы?
— Мне кажется, вне зависимости от того, какая серия — выездная или домашняя, всегда хочется выиграть. Спортивный принцип. Слава богу, что всё нормально.

— Есть ощущение, что отменённый гол минчан позитивно подействовал на вашу команду…
— Да я не думаю, если честно, что можно искать причину в таких вещах. Когда пропустили, я был на льду. Конечно, потом у меня был позитив