Капитан московского «Динамо» Ожиганов отметил атмосферу на матче в Минске

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о гостевой победе над минским «Динамо» (4:0).

— Насколько важно было начать выездную серию с победы?

— Мне кажется, вне зависимости от того, какая серия — выездная или домашняя, всегда хочется выиграть. Спортивный принцип. Слава богу, что всё нормально.

— Есть ощущение, что отменённый гол минчан позитивно подействовал на вашу команду…

— Да я не думаю, если честно, что можно искать причину в таких вещах. Когда пропустили, я был на льду. Конечно, потом у меня был позитив