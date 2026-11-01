Защитник московского «Динамо» — о 4:0 с минчанами: счёт матча вполне справедлив

Защитник московского «Динамо» Лука Профака прокомментировал победу в гостевом матче с минским «Динамо» (4:0). Бело-голубые выиграли уже три матча у минчан в текущем сезоне.

— Думаю, мы провели действительно хороший матч. Для всей команды было важно приехать сюда и показать такую игру. Обыграть столь сильного соперника, не пропустив ни одной шайбы, — результат большой работы.

— Вы забросили две шайбы в пустые ворота. Не считаешь, что итоговый счёт не совсем отражает характер игры?

— Не