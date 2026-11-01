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Защитник московского «Динамо» — о 4:0 с минчанами: счёт матча вполне справедлив

Защитник московского «Динамо» — о 4:0 с минчанами: счёт матча вполне справедлив
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Лука Профака прокомментировал победу в гостевом матче с минским «Динамо» (4:0). Бело-голубые выиграли уже три матча у минчан в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Коростелёв (Ожиганов) – 18:54 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Профака, Коростелёв) – 49:33 (5x5)     0:3 Ожиганов (Швец-Роговой) – 57:03 (en)     0:4 Профака (Шафигуллин) – 58:46 (en)    

— Думаю, мы провели действительно хороший матч. Для всей команды было важно приехать сюда и показать такую игру. Обыграть столь сильного соперника, не пропустив ни одной шайбы, — результат большой работы.

— Вы забросили две шайбы в пустые ворота. Не считаешь, что итоговый счёт не совсем отражает характер игры?
— Не