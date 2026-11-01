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Германия рассматривает вариант отказа от проведения ЧМ-2027 после возвращения России

Германия рассматривает вариант отказа от проведения ЧМ-2027 после возвращения России
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Председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям. В 2027 году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.

«Не хочу сразу рисовать худший сценарий, но, безусловно, мы вынуждены рассматривать вариант отказа от проведения чемпионата мира. Несмотря на то, что я оптимист, не могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что турнир действительно состоится в мае в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене.

Поскольку здесь также затрагивается политический аспект, на следующей неделе я отправляюсь в Берлин. Впрочем, пока я даже не представляю, чего ожидать. Одной из ключевых тем обсуждения, безусловно, станет то, насколько далеко готово зайти федеральное правительство», — цитирует Лутца MagentaTV.

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