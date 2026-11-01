Кирилл Капризов и Пётр Кочетков вошли в тройку лучших игроков октября в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх лучших хоккеистов текущего регулярного чемпионата по итогам октября, куда вошли двое российских игроков.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой. Канадец набрал 35 (8+27) очков в 13 матчах, став лучшим ассистентом НХЛ в прошедшем месяце.

Второй звездой признан российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Россиянин набрал 24 (14+10) очка в 15 встречах и стал лучшим снайпером лиги в октябре.

Третья звезда – российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. На его счету девять побед в девяти матчах при 91,9% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 1,66 и одном шатауте.