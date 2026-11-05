«Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» Капризов — во время перепалки с журналистом

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал решение CAS о допуске российских хоккеистов на предстоящие соревнования в 2027 году во время разговора с финским журналистом.

«Конечно, нас должны допустить! Что вы вообще имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» — приводит слова Капризова издание Sportbladet.

Отмечается, что после вопроса финского журналиста представители клуба попросили более не затрагивать тему допуска сборной России на мировые соревнования, а спрашивать только об игре.

Напомним, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце октября 2026 года, обязавшего Международную федерацию хоккея вернуть российские сборные на международные турниры, об отказе проводить матчи с командой России на предстоящем чемпионате мира 2027 года в Германии заявили шесть стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Чехия.