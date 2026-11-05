Финалист Кубка Стэнли и экс-форвард сборной Канады Кейн перейдёт в клуб КХЛ

Агент Дэн Мильштейн проинформировал о скором переходе 35-летнего канадского форварда Эвандера Кейна в клуб Континентальной хоккейной лиги.

«У нас было несколько вариантов в Северной Америке, но Эвандер решил перевезти свои таланты в Россию. Мы очень близки к подписанию контракта с клубом КХЛ. В ближайшие несколько дней сделаем объявление. Он будет играть в КХЛ в этом сезоне», — приводит слова Мильштейна Daily Faceoff.

За 16 лет в Национальной хоккейной лиге канадец сыграл 1001 встречу, забросил 339 шайб и сделал 309 голевых передач. В 97 матчах плей-офф он набрал 55 (32+23) баллов. В составе «Эдмонтона» форвард дважды играл в финалах Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. В составе сборной Канады нападающий играл на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 года.

В сезоне-2012/2013 во время локаута Кейн уже выступал в КХЛ за минское «Динамо». В 12 играх на его счету 2 (1+1) очка.