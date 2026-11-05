Агент Кучерова прокомментировал будущее Никиты на фоне его запроса об обмене из «Тампы»

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал ситуацию вокруг запроса форварда об обмене.

«Ситуация стала неуправляемой до такой степени, что исправить её, судя по всему, уже нельзя. Это прискорбно, но по окончании сезона придёт время для расставания. Никиту очень ценят. Он заставляет окружающих развиваться, но я буду отвечать каждому, кто станет оставлять негативные, уничижительные комментарии, не имеющие под собой никаких оснований. Никита состоит в отличных отношениях со всеми одноклубниками. У Джона Купера и Никиты Кучерова выдающиеся отношения», — приводит слова Мильштейна Daily Faceoff.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 резуль