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«На этом, пожалуй, остановимся». Агент Кучерова высказался о генменеджере «Тампы»

«На этом, пожалуй, остановимся». Агент Кучерова высказался о генменеджере «Тампы»
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Дэн Мильштейн, агент нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, высказался о генеральном менеджере клуба Жюльене БрисБуа.

«Не могу сказать ничего негативного о Жюльене БрисБуа. Считаю, что наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Мы работаем вместе уже длительное время. Он прекрасно выполняет свои обязанности и за годы работы добился значительных успехов на посту в «Тампе». Однако если проанализировать минувшее лето, то я бы хотел, чтобы и он, и я действовали несколько по-другому. На этом, пожалуй, остановимся», — приводит слова Мильштейна Daily Faceoff.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач.

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