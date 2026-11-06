«Замысел воплотился в жизнь». Вышински — о возможном уходе Кучерова из «Тампы»

Журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински высказался о ситуации вокруг российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который заявил, что хочет покинуть клуб.

«Генеральный менеджер «Тампы» БрисБуа и раньше демонстрировал склонность расставаться с возрастными игроками. Возможно, он хотел избавиться и от Кучерова, но понимал, что такой шаг может оказаться неосуществимым. Как можно обменять игрока уровня MVP?

Поэтому он перестал с ним общаться, не пытался ему угодить и начал вести небольшую психологическую игру. В итоге Кучеров достиг точки кипения, а затем и его агент потерял терпение. В какой-то момент они оба заявили: «С нас хватит. Мы больше не вернёмся — обменяйте нас прямо сейчас». И тогда замысел Жюльена БрисБуа воплотился в жизнь — в том смысле, что он обменивает не Никиту Кучерова, а Никиту Кучерова, который сам попросил об обмене», — приводит слова Вышински The Sheet with Jeff Marek на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных