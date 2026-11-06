Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года (время московское):

12:00. «Амур» – СКА;

12:30. «Адмирал» – «Барыс»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Автомобилист»;

17:00. «Трактор» – «Ак Барс»;

18:00. «Лада» – «Локомотив»;

19:30. «Спартак» – «Динамо» Мн.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 35 очками после 23 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 202