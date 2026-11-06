Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2026 года
В ночь на 6 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2026 года:
«Виннипег Джетс» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:2;
«Монреаль Канадиенс» – «Юта Маммот» — 5:4 ОТ;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Даллас Старз» — 2:1 Б;
«Питтсбург Пингвинз» – «Бостон Брюинз» — 2:6;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз» — 3:5;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «