Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2026 года

В ночь на 6 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Юта Маммот» — 5:4 ОТ;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Даллас Старз» — 2:1 Б;

«Питтсбург Пингвинз» – «Бостон Брюинз» — 2:6;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз» — 3:5;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «