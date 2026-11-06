Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал подписание Педана и Земчёнка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал подписание контрактов с защитниками Русланом Педаном и Артёмом Земчёнком.

— Почему решили прибегнуть к их услугам именно сейчас?

— Потому что у нас целый ряд защитников, и нам нужна помощь в обороне.

— В чём их сильные стороны?

— Опытные, умеют играть, бывалые бойцы.

— Они уже приехали в расположение команды или ещё ждёте?

— Руслан Педан уже здесь, Артём Земчёнок завтра подъедет, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В сезоне-2025/2026 Земчёнок выступал за «Ладу», за которую сыграл 58 матчей и набрал 10 (2+8) очков. Педан в прошлом сезоне играл за «Адмирал», за который провёл 12 игр и отметился результативной передачей.