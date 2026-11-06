Главный тренер «Лады» Горбенко оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Лады» Игорь Горбенко высказался о победе над «Локомотивом» со счётом 1:0 в серии буллитов.

– Хорошая игра, с хорошим соперником. Считаю, что ребята молодцы: сражались, отработали с такой командой. Только так можно выиграть — по-другому ты не выиграешь. Считаю, что отработали полностью от первой минуты и до последней. Конечно, много было моментов, и большинство должны были реализовывать. Но, опять же, где-то торопимся, где-то перекладываем друг на друга ответственность, отсюда и остроты нет.

– Победа есть, но проблема малого количества заброшенных шайб всё ещё очень остро стоит.

– Ну, знаете, я говорил, что мы покопаемся. Опять же, что такое забить? Игра в атаке — она на инстинктах на