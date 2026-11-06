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Главный тренер «Лады» Горбенко оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Лады» Горбенко оценил победу над «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Игорь Горбенко высказался о победе над «Локомотивом» со счётом 1:0 в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Шакиров – 65:00    

– Хорошая игра, с хорошим соперником. Считаю, что ребята молодцы: сражались, отработали с такой командой. Только так можно выиграть — по-другому ты не выиграешь. Считаю, что отработали полностью от первой минуты и до последней. Конечно, много было моментов, и большинство должны были реализовывать. Но, опять же, где-то торопимся, где-то перекладываем друг на друга ответственность, отсюда и остроты нет.

– Победа есть, но проблема малого количества заброшенных шайб всё ещё очень остро стоит.
– Ну, знаете, я говорил, что мы покопаемся. Опять же, что такое забить? Игра в атаке — она на инстинктах на