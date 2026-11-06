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«Тут слов не найдёшь». Квартальнов — о втором в сезоне поражении «Локомотива» от «Лады»

«Тут слов не найдёшь». Квартальнов — о втором в сезоне поражении «Локомотива» от «Лады»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Лады» в серии буллитов со счётом 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Шакиров – 65:00    

«Недавно играли с этой командой. Тут слов не найдёшь. Мы 125 минут играли с этой командой — ноль голов. Для статистики скажу: всё-таки «Лада» вторая снизу по пропущенным шайбам. Тут есть мысли, нужно подумать. Или мы такие, или «Лада».

Удаления? Согласен, в зоне такие моменты… Не скажу, что у нас были моменты в атаке. «Лада» попала в крестовину. Нужно находить пути в ворота. Каюмов? Клюшку нужно контролировать. Случаются такие вещи, тут ничего не скажешь», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

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