Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года

Сегодня, 6 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года:

«Амур» – СКА — 2:3;

«Адмирал» – «Барыс» — 5:4;

«Салават Юлаев» – «Автомобилист» — 3:2 ОТ;

«Трактор» – «Ак Барс» — 5:3;

«Лада» – «Локомотив» — 1:0 Б;

«Спартак» – «Динамо» Мн — 5:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 35 очками после 23 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.