15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 ноября 2026 года:

«Амур» – СКА — 2:3;
«Адмирал» – «Барыс» — 5:4;
«Салават Юлаев» – «Автомобилист» — 3:2 ОТ;
«Трактор» – «Ак Барс» — 5:3;
«Лада» – «Локомотив» — 1:0 Б;
«Спартак» – «Динамо» Мн — 5:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 35 очками после 23 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Вы могли забыть, но они ещё в резерве. Три легионера, которые могут помочь Разину в СКА
Вы могли забыть, но они ещё в резерве. Три легионера, которые могут помочь Разину в СКА